NA ŻYWO: Epidemia koronawirusa. Najnowsze informacje z czwartku 27 lutego

Najtrudniejsza sytuacja na Starym Kontynencie jest we Włoszech, gdzie zarażonych jest już ponad 400 osób. Monitorujemy na bieżąco sytuację w Polsce i na świecie. Poniżej najnowsze informacje.

09:12 Japonia. Kobieta z drugą diagnozą koronawirusa.



U kobiety z Japonii po raz drugi został zdiagnozowany koronawirus SARS-CoV-2



Japonia. U pacjentki ponownie zdiagnozowano koronawirus 08:30 Zawieszenie pielgrzymek do Mekki i Medyny.



Arabia Saudyjska w obawie przed rozwojem epidemii koronawirusa wprowadziła dla cudzoziemców zakaz podróży do świętych miejsc islamu - Mekki i Medyny. 07:54 Koronawirus w Europie.



W Europie przypadki zachorowania na koronawirusa potwierdziły następujące kraje: Włochy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Austria, Rosja, Szwajcaria, Belgia, Szwecja, Finlandia, Chorwacja, Macedonia Północna, Gruzja, Grecja, Rumunia, Norwegia, Dania i Estonia.



Na razie nie odnotowano przypadku koronawirusa w Polsce. 07:38 Dania i Estonia potwierdzają przypadki koronawirusa.



CNN powołując się na powiązaną z amerykańską telewizją grupę Berlingske Media podaje, że w Danii potwierdzony został pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2. Choroba pojawiła się także w Estonii.



Jak przekazał minister spraw socjalnych Estonii Tanel Kiik na antenie Eesti Television (ETV), w środę do kraju przyjechała z Iranu osoba, która jest nosicielem nowego koronawirusa.



Dania i Estonia potwierdzają przypadki koronawirusa 07:25 Ekspert o koronawirusie.



Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i to, że na świecie jest kilka aktywnych ognisk zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, to niewykluczone, że wirus zostanie z nami na wiele miesięcy – uważa dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej.



Koronawirus może z nami zostać wiele miesięcy 07:08 WHO: Więcej nowych przypadków na świecie, niż w Chinach.



Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia poinformowali, że wtorek był pierwszym dniem, kiedy zanotowano więcej nowych przypadków zarażeń poza Chinami, niż w Chinach. W 37 krajach zgłoszono łącznie 427 przypadków choroby, podczas gdy w Chinach - 411. 07:01 Najnowszy bilans ofiar. Ponad 2800 osób zmarło.



Narodowa Komisja Zdrowia Chin w czwartek poinformowała, że poprzedniego dnia w Państwie Środka odnotowano 433 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 29 zarażonych pacjentów. Najwięcej nowych przypadków, a także zgonów zanotowano w prowincji Hubei, gdzie znajduje się źródło epidemii.



Łącznie w Chinach od początku jej trwania zachorowało co najmniej 78 497 osób, z czego 2 744 zmarło. Według najnowszych danych wyleczonych i wypisanych ze szpitali zostało 32 495 pacjentów.



Na całym świecie zanotowano łącznie 81 722 przypadków choroby COVID-19, w tym 2 801 przypadków śmiertelnych. Największe ogniska koronawirusa poza Chinami to Korea Południowa, Iran, Włochy i Japonia.



Największe ognisko koronawirusa w Europie znajduje się we Włoszech. W czwartek rano włoska "La Repubblica" donosiła o 474 osobach zarażonych w tym kraju i 12 przypadkach śmiertelnych. 06:50 Co z wycieczkami?



Polscy turyści przebywający w jednym z hoteli na Teneryfie zostali poddani kwarantannie. Wiele osób zastanawia się, co z wykupionymi już wycieczkami. Czy jest szansa na zwrot kosztów?



Co zrobić z wykupioną wycieczką? Ekspert: Być może biura podróży będą refundować koszty 06:23 Ponad 600 studentów z Polski na Erasmusie we Włoszech.



W środę MNiSW podało, że we Włoszech w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ przebywa ponad 600 osób z Polski - studentów i pracowników naukowych.



Koronawirus we Włoszech. Ponad 600 studentów z Polski jest tam na Erasmusie