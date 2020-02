Stroje nazistów i obozowe pasiaki na paradzie karnawałowej w Hiszpanii. Izrael oburzony

W poniedziałek 24 lutego w Campo de Criptana w centralnej Hiszpanii odbył się tradycyjny karnawałowy pochód tancerzy i przebierańców. Wśród osób biorących udział w zabawie pojawiła się grupa El Chaparral, która w tym roku za motyw przewodni obrała sobie... Holokaust. Według transparentu na platformie, członkowie El Chaparral zamierzali w ten sposób upamiętnić „6 milionów żydowskich mężczyzny, kobiet i dzieci, które zginęły w Holokauście, a także wszystkich tych, którzy poddani zostali prześladowaniom i eksterminacji z powodu swojej rasy, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego czy politycznych idei”.

Dobre chęci tancerzy nie spotkały się jednak z wyrozumiałością ze strony Izraelskiego rządu i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. „Potępiamy karnawał w Campo de Criptana za haniebne i odrażające trywializowanie Holokaustu, kpienie z 6 milionów Żydów zamordowanych przez nazistów” - pisała ambasada Izraela we wtorek 25 lutego. W swoim tweecie muzeum Auschwitz podkreślało, że jest to „trudne do opisania stawianie pamięci do góry nogami, dalece przekraczające wulgarny kicz”. Rada miejska hiszpańskiego miasteczka przyznała rację tym zarzutom i przyznała, że nawet jeśli cel organizatorów był słuszny, to wykonanie było kompletnie nieudane. Burmistrz stwierdził, że podobna sytuacja już się nie powtórzy.

Czytaj także:

Żydzi przedstawieni jako insekty podczas korowodu. Inni przebrali się za Chińczyków z koronawirusem