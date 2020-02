Koronawirus w Iranie gwałtownie przyspiesza. 26 ofiar śmiertelnych, 245 zakażonych

Według tureckiej Agencji Anadolu, przypadki zakażenia koronawirusem w Iranie mnożą się z ogromną szybkością. Oficjalne dane tamtejszego ministerstwa zdrowia mówią o kolejnych czterech przypadkach śmiertelnych i ponad 100 nowych zakażeniach. Wirus SARS-CoV-2 pojawił się już w 20 spośród 31 irańskich prowincji (ostanów). Jeszcze w środę 26 lutego tamtejszy minister zdrowia zapewniał, że władza nie planuje obejmować kwarantanną całych miast, ograniczając tego typu środki jedynie do jednostek. Nie wiadomo, czy szerząca się epidemia w najbliższych dniach nie zweryfikuje jednak tej strategii.

Iran to obecnie drugi pod względem ofiar śmiertelnych kraj, zmagający się z koronawirusem. Więcej zgonów notują tylko Chiny, gdzie SARS-CoV-2 pojawił się jako pierwszy. Co ciekawe, tamtejszy ekspert wsławiony walką z epidemią SARS sprzed kilku lat twierdzi, że koronawirus wcale nie musiał pochodzić z Wuhan, mimo iż to tam zaobserwowano pierwsze ognisko choroby.

