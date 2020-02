Tragiczna śmierć 12-latki. Jej ciało znaleziono w plecaku

O brutalnym morderstwie poinformowała agencja Fides, która została zawiadomiona przez Narodową Koordynację Duszpasterstwa Tubylczego (CONAPI) Paragwajskiej Konferencji Biskupiej. Ciało 12-latki znaleziono w pobliżu dworca autobusowego w Asuncion. Ofiara została zidentyfikowana jako pochodząca z Curuguaty Francisca Araújo Cáceres, która należała do grupy etnicznej Mbya Guarani. Nastolatka miała związane ręce i nogi, a jej zwłoki schowano w plecaku. Zdaniem CONAPI jest to już trzecia tubylcza dziewczynka zamordowana od początku bieżącego roku. U jednej z dwóch poprzednich ofiar wykryto ślady przemocy seksualnej.

Państwo powinno chronić autochtonów

CONAPI przypomniała, że w paragwajskim prawodawstwie funkcjonują przepisy dotyczące ochrony nieletnich, które są zgodne z konstytucją kraju. Organizacja podkreśliła, że zgodnie z prawem dotyczącym ludności tubylczej i plemiennej państwo „wzięło na siebie odpowiedzialność, przy współpracy z zainteresowanymi ludami, za wspieranie skoordynowanych i systematycznych działań mających na celu ochronę praw ludności tubylczej i zagwarantowanie poszanowania jej integralności” . „Z punktu widzenia kultury praw człowieka i poszanowania różnic bycie autochtonem nie powinno być powodem dyskryminacji i okrucieństwa” – dodano.

W oświadczeniu wysłanym przez CONAPI znalazł się także apel do całego społeczeństwa Paragwaju o „współpracę w zakresie ochrony praw dzieci i młodzieży w oparciu o zasady niedyskryminacji i prawa do życia” . Wezwano także właściwe organy do wzmożenia starań „w celu promowania szerszej polityki publicznej, wiedzy i poszanowania różnorodności kulturowej tak, by odpowiedzieć na potrzeby ludności tubylczej” .

