7-latka przeszła zabieg usunięcia migdałków. Zmarła minutę później

Feralny zabieg miał miejsce w Self Regional Hospital w Greenwood leżącym na terenie Karoliny Południowej. Rodzina Paisley Cogsdill powiedziała w rozmowie ze stacją WHNS, że dziewczynka nie uskarżała się na żadne problemy zdrowotne, a na operację usunięcia migdałków skierowano ją po tym, jak zauważono głośne chrapanie podczas snu. Nic nie wskazywało jednak na to, że zabieg zakończy się tragicznie. – Idąc na operację nie bała się. Była uśmiechnięta i szczęśliwa, nie odczuwała strachu – powiedziała w rozmowie z mediami babcia 7-latki, Mary Beth Truelock. – Cały czas za nią tęsknię. Nie rozumiemy, dlaczego tak się stało ale wiemy, że to plan Boga. To jedyna rzecz, która nam pomaga, ponieważ wiemy, że stoi za tym Bóg – dodała.

Paisley, która przez bliskich była opisywana jako „utalentowana i pełna radości” dziewczynka, była operowana w piątek 21 lutego. Zaledwie minutę po zakończeniu zabiegu stwierdzono zgon 7-latki, a jej rodzice do dzisiaj nie wiedzą, co doprowadziło do śmierci. To ma wyjaśnić dochodzenie oraz sekcja zwłok. Równolegle w sieci ruszyła zbiórka pieniędzy na pogrzeb Paisley. Śmierć 7-latki poruszyła internautów, o czym świadczy ich zaangażowanie w akcję. Do tej pory udało się zebrać niemal 42 z zaplanowanych 45 tys. dolarów.

