Przedszkolanka oskarżona o uprawianie seksu z 13-latkiem. Zaszła w ciążę

Do zdarzenia miało dojść w styczniu 2017 roku. 17-letnia wówczas Leah Cordice, która pracowała jako przedszkolanka, miała się dopuścić molestowania seksualnego 13-letniego chłopca. Z ustaleń brytyjskiej policji wynika, że młoda kobieta weszła do pokoju nastolatka i zmusiła go do seksu. Prokurator podczas rozprawy dowodził, że oskarżona była pod wpływem alkoholu. Kiedy znalazła się w pokoju chłopca, ten miał grać na swoim Xboksie. Nastolatek powiedział podczas procesu, że nie był w stanie odmówić przedszkolance, ponieważ ta usilnie nalegała na seks.

Według prokuratury w późniejszym czasie para jeszcze co najmniej kilkukrotnie uprawiała seks. W międzyczasie Leah Cordice wyszła za mąż za swojego partnera, z którym była w związku do wielu lat. Po tym jak 20-latka urodziła dziecko, przeprowadzono testy DNA. Okazało się, że ojcem dziecka był nie mąż kobiety, a 16-letni obecnie chłopiec.

Leah Cordice została aresztowana w 2018 roku. Kobieta nie przyznaje się do winy i zaprzecza oskarżeniom. Podczas ostatniej rozprawy udowadniała, że nie wykorzystała nastolatka, ponieważ wyraził on zgodę na seks.

