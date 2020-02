NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z piątku 28 lutego

W ostatnim czasie epidemia rozwija się intensywnie m.in. w Iranie, Włoszech i Korei Południowej, gdzie potwierdzono już ponad 2 tys. przypadków. Liczba zarażonych osób w Chinach to niemal 80 tysięcy. Śledzimy na bieżąco rozwój sytuacji w Polsce i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa. Rozprzestrzenianie się epidemii można obserwować na mapie. W Polsce nie potwierdzono dotychczas żadnego przypadku zachorowania na nowy koronawirus. Trwa oczekiwanie na wyniki testów ponad 40 osób.

06:52 Koronawirus w Nowej Zelandii.



Pierwszy przypadek koronawirusa w tym kraju potwierdziło także ministerstwo zdrowia Nowej Zelandii. Pacjent to mężczyzna w wieku około 60 lat, który w ostatnim czasie wrócił z Iranu. 06:47 Pierwsze przypadki koronawirusa - Litwa i Białoruś.



W piątek o pierwszych potwierdzonych przypadkach koronawirusa poinformowały władze Litwy i Białorusi.



W piątek litewskie władze poinformowały, że zarażona to kobieta, która w poniedziałek wróciła z włoskiej Werony. Pacjentka została odizolowana w szpitalu w Szawle.



O pierwszym przypadku w kraju poinformowało także białoruskie ministerstwo opieki zdrowotnej. Z komunikatu wynika, że COVID-19 zdiagnozowano u studenta z irańskim obywatelstwem. Chory został umieszczony w szpitalu zakaźnym w Mińsku, jego stan jest dobry. 06:28 Ponad 83 tys. zarażonych koronawirusem.



W czwartek liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła o 44, z czego 41 zgonów zanotowano w prowincji Hubei - podała Narodowa Komisja Zdrowia. Zdiagnozowano 327 nowych pacjentów, z czego tylko dziewięć nowych przypadków poza tym rejonem. Całkowita liczba zarażonych w Chinach od początku epidemii to 78 824 osób, a na świecie - 83 045.



W Chinach szpitale opuściło już 36 117 pacjentów. Pojawiają się jednak kolejne doniesienia o osobach, które po zdiagnozowaniu i wyleczeniu ponownie uzyskały pozytywny wynik testu pod kątem koronawiusa.



Na świecie z powodu COVID-19 zmarło łącznie 2 858 osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych poza Chinami odnotowano w Iranie (26), Włoszech (17) i Korei Południowej (13).