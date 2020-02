Zarażony koronawirusem odwiedził Tropical Islands. To tam często jeżdżą Polacy

Tropical Islands leży na południowy-wschód od Berlina, około 70 kilometrów od granicy z Polską. Park rozrywki, na terenie którego znajdują się baseny, jacuzzi, wodospady, zjeżdżalnie oraz inne atrakcje, jest często odwiedzany przez naszych rodaków. To właśnie tam między 20 a 23 lutego przebywał mężczyzna, u którego wykryto później koronawirusa. Jak podaje serwis Welt, ministerstwo zdrowia kraju związkowego Brandenburgia twierdzi jednak, że ryzyko, iż ktoś zaraził się od tej osoby na terenie Tropical Islands, jest niemal zerowe. Wspomniany mężczyzna przebywał na terenie parku jeszcze przed tym, zanim zaraził się koronawirusem.

Sam zainteresowany twierdzi także, że nie wchodził w bliski kontakt z innymi osobami przebywającymi w jego otoczeniu, spędzając czas jedynie w basenie i unikając takich miejsc jak sauna. Dyrekcja ośrodka profilaktycznie zdecydowała jednak o tym, że wszyscy pracownicy zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Ich wyniki poznamy na początku przyszłego tygodnia, ale jak do tej pory żadna z 91 osób zatrudnionych na terenie Tropical Islands nie przejawiała niepokojących objawów.

Koronawirus w Polsce?

– Pojawiają się w mediach różne fake newsy, niepotwierdzone doniesienia. Niedawno pojawił się wpis marszałek Kidawy-Błońskiej. Zadzwoniłem do niej, wyjaśniłem przed chwilą, jak wygląda sytuacja, jakie są dane – mówił Łukasz Szumowski na piątkowej konferencji prasowej. Zapewnił, że jest otwarty na rozmowy z politykami. – Nie warto robić z tego gry partyjnej, gdy to może negatywnie odbić się na zdrowiu pacjentów – dodał minister zdrowia. – Jeśli tylko pojawi się sygnał, że jest w Polsce koronawirus, zostanie to przekazane premierowi i wszystkim za pośrednictwem mediów – wskazał – 39 próbek z wczoraj jest negatywnych. Na pewno wkrótce któraś będzie pozytywna. Ale dziś nie ma. Nie ma co straszyć ludzi, że mamy koronawirus w Polsce – podsumował Szumowski.

