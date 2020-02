Wielkość tych psów „exotic bully” przeraża. „To największe bestie znane ludzkości”

Swoim wyglądem nie przypominają słodkich czworonogów – i o to właśnie chodzi ich hodowcom. „Jesteśmy hodowlą egzotycznych exotic bully XL i XXL z siedzibą w Kanadzie” – informują na swojej stronie internetowej właściciele psów, które zyskują ogromną popularność w sieci. Wyrażenie „exotic bully” lub „extreme bully” określa psy, które wyglądają niczym mutanty. Ostatnio stają się one bardzo popularne na całym świecie ze względu na swój nietypowe cechy.

Takimi psami są także molosy, które hodują Eric i Natasha Gray. Morticia i jej młodszy przyjaciel Groot to psy, które określane są przez swoich właścicieli jako molosy. To rasa, która została prawdopodobnie sprowadzona z Azji do Europy przez starożytnych Rzymian. Molosy były niegdyś wykorzystywane w bitwach i do psich walk. Z czasem wyselekcjonowano rasy psów mniejszych i łagodniejszych. One sprawdzają się w pilnowaniu stad zwierząt hodowlanych czy w ratownictwie górskim i wodnym.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wielkie wrażenie robią te psy. Co o nich myślicie? Czy takie hodowle waszym zdaniem powinny istnieć? Podzielcie się z nami w komentarzach.

