To pies czy kot? Urocze zwierzę skradło serca internautów

Dúi zyskał międzynarodową sławę po tym, jak jego zdjęcia trafiły do serwisu Reddit. Użytkownicy wprawdzie od razu ustalili, że jest to pies, ale mieli problem z precyzyjnym określeniem jego rasy. Spekulowali, że szczeniak jest krzyżówką corgiego z wietnamską rasą Hmong. Inni żartowali, że Dúi jest owocem „związku” corgiego i brytyjskiego kota krótkowłosego. Sprawą zainteresowali się dziennikarze portalu Metro, którzy dotarli do właścicieli psa mieszkających w wietnamskim Hanoi. Hai Anh i Tuan wyjaśnili, że ich podopieczny został kupiony w jednej z prowincji górskich, ma niespełna trzy miesiące i jest mieszanką jednej z rodzimych ras z rasą psów o krótkich łapach. Tuan wyjaśnił jednak, że u szczeniaka prawdopodobnie nastąpiła mutacja genów, czemu zawdzięcza nietypowy wygląd.

Równie nietypowe jest imię zwierzęcia, które można tłumaczyć jako „szczur bambusowy”. Dúi nie zachowuje się jednak jak szkodnik, a zdaniem właścicieli jest wręcz duszą towarzystwa. Lubi zabawy z innymi psami oraz nie stroni od kontaktów z ludźmi. Szybko też skradł serca internautów, a jego popularność wciąż rośnie. Właściciele postanowili stworzyć mu konto na Facebooku, które śledzi już ponad 90 tys. użytkowników.

