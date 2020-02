NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z soboty 29 lutego

Epidemia koronawirusa rozwija się ostatnio nie tylko w Chinach, ale również we Włoszech czy w Iranie, gdzie dramatycznie wzrasta liczba osób zarażonych. Śledzimy na bieżąco rozwój sytuacji w Polsce i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa. Rozprzestrzenianie się epidemii można obserwować na mapie. W Polsce nie potwierdzono dotychczas żadnego przypadku zachorowania na nowy koronawirus.

09:42 Koronawirus w Japonii.

Japońskie Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało statystyki dotyczące koronawirusa. Tamtejsze władze potwierdziły już 935 przypadków zachorowań, z czego 705 to pasażerowie oraz członkowie załogi statku wycieczkowego Diamond Princess. Przypomnijmy, okręt został poddany kwarantannie. Liczba ofiar śmiertelnych w Japonii wzrosła z kolei do 11. 09:20 Koronawirus na Islandii.

Władze Islandii poinformowały o pierwszym przypadku koronawirusa w kraju. Zarażony został około 40-letni mężczyzna, który niedawno wrócił z północnej części Włoch. Pacjent jest obecnie izolowany w szpitalu w Reykjaviku, a służby próbują ustalić tożsamość osób, z którymi zarażony mógł mieć styczność. 08:48 Wytyczne PKP.

PKP przygotowało dla dworców kolejowych wytyczne, które związane są z postępowaniem w obliczu zagrożenia koronawirusem - podało Radio Zet na Twitterze. Największe dworce, o ile mają takie możliwości, powinny wyznaczyć specjalne pomieszczenia dla podróżujących, u których podejrzewa się koronawirusa. 08:25 W Polsce wciąż nie wykryto koronawirusa.

https://twitter.com/PAPinformacje/status/1233642460351533056?s=20 08:12 Najnowszy bilans dotyczący zachorowań i ofiar:

Najnowszy bilans koronawirusa. Już niemal 3 tys. przypadków w Korei Południowej 07:43 Kwarantanna w amerykańskim szpitalu.

Ponad 120 pracowników z University of California Davis Medical Center zostało poproszonych o pozostanie w domach z obawy, że mogą być narażeni na kontakt z pacjentem zarażonym koronawirusem. Zdiagnozowana kobieta nie podróżowała wcześniej do Azji czy Europy, nie wiadomo także od kogo się zaraziła. CNN podaje, że wśród personelu objętego kwarantanną jest co najmniej 36 pielęgniarek. 07:23 Szef KPRM komentuje doniesienia o koronawirusie w Polsce:

Koronawirus. „Rząd niczego przed Polakami nie ukrywa” 07:10 Koronawirus w Nigerii.

Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Nigerii. Pacjent jest obywatelskim włoskim, który na stałe pracuje w Nigerii i 25 lutego przyleciał do Lagos z Mediolanu. Lokalne władze twierdzą, że jego stan jest stabilny, a pacjent jest obecnie hospitalizowany w Lagos - podaje BBC. Przypadki zdiagnozowania koronawirusa potwierdziły także Algieria i Egipt. 06:33 Problem włoskiej służby zdrowia.

Prof. Massimo Galli, kierownik oddziału chorób zakaźnych w szpitalu Sacco w Mediolanie przekazał w piątek, że już teraz niektóre włoskie szpitale przyjęły więcej pacjentów, niż są w stanie pomieścić ich sale. W kraju tym odnotowano już 820 przypadków zarażeń koronawirusem, w tym 531 na terenie Lombardii. To tam liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w piątek do 17. Na terenie Włoch zmarło już łącznie 21 osób. - Jeśli koronawirus będzie nadal się rozprzestrzeniał, nastąpi kryzys w szpitalach i to nie tylko dla osób zakażonych, ale dla wszystkich pacjentów - ocenił sekretarz zdrowia regionu Lombardia, Giulio Gallera. 06:08 Ponad 85 tys. zarażonych koronawirusem.

Narodowa Komisja Zdrowia w Chinach przekazała, że w piątek potwierdzono 427 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, w tym 423 w prowincji Hubei. Łączna liczba zarażonych w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 79 251. Jednocześnie podano, że ze szpitali wypisano ponad 39 tys. pacjentów, którzy wygrali walkę z koronawirusem.



Liczba ofiar śmiertelnych w Chinach wzrosła w piątek o 47 co oznacza, że w Państwie Środka zmarło już 2835 osób. Poza granicami Chin odnotowano z kolei 87 przypadków śmiertelnych, w tym najwięcej w Iranie (34), Włoszech (21), Korei Południowej (16) oraz Japonii (10).

