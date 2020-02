Premier Wielkiej Brytanii weźmie ślub. Jego partnerka jest w ciąży

Oficjalny komunikat w tej sprawie wydały w sobotę 29 lutego służby prasowe Downing Street. „Premier i panna Symonds mają przyjemność ogłosić swoje zaręczyny oraz to, że na początku lata spodziewają się narodzin dziecka” – czytamy w komunikacie.

Boris Johnson we wrześniu 2018 roku poinformował o rozwodzie ze swoją wieloletnią żoną, Mariną Wheeler. Nową partnerką polityka została oficjalnie 31-letnia Carrie Symonds, znana z zaangażowania w kampanie na rzecz środowiska. Para pozostaje w bliskich stosunkach od 2012 roku, kiedy to Symmonds pracowała w sztabie Johnsona w czasie, gdy ten ubiegał się o reelekcję na stanowisko burmistrza Londynu. Wybranka 55-letniego premiera pochodzi z zachodniego Londynu, ukończyła University of Warwick, pracowała w PR-ze politycznym i marketingu.

Jak podkreśla „The Telegraph” , Carrie Symonds była pierwszą partnerką premiera Wielkiej Brytanii, która oficjalnie wprowadziła się do siedziby premiera przy 10 Downing Street, nie mając z nim ślubu.

Johnson zapisze się w historii

Jeśli ślub Borisa Johnsona dojdzie do skutku zgodnie z planami, będzie on pierwszym od 250 lat premierem Wielkiej Brytanii, który wstąpi w związek małżeński w trakcie sprawowania tego urzędu. „The Telegraph” podkreśla, że Johnson zapisał się w historii też z innego powodu. Od 1721 roku tylko dwaj premierzy Wielkiej Brytanii się rozwiedli, a tylko jeden Augustus Henry FitzRoy, który był premierem w latach 1768-1770, ponowie wziął ślub w trakcie swojej kadencji.

