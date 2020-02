Stany Zjednoczone. Pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa

W King County w stanie Washington zmarł pacjent z koronawirusem – poinformował rzecznik stanowego departamentu zdrowia Jamie Nixon. Według najnowszych danych, w Stanach Zjednoczonych zarażonych jest co najmniej 68 osób.

Prezydent o koronawirusie

O pierwszym śmiertelnym przypadku koronawirusa w Stanach Zjednoczonych mówił podczas konferencji prasowej prezydent. Donald Trump zdradził, że chodzi o kobietę po 50-tce, która była „pacjentem wysokiego ryzyka” . Wprowadziło to pewne zamieszanie, ponieważ w oświadczeniu gubernatora z Waszyngtonu mowa była o mężczyźnie.

Wiceprezydent Mike Pence przekazał z kolei, że od soboty wprowadzono nowe ograniczenia dla podróżnych, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dotyczą one m.in. cudzoziemców, którzy w czasie ostatnich 14 dni przebywali w Iranie. Ostrzeżenie dla podróżnych wybierających się do Korei Południowej zostało podniesione do najwyższego, 4. poziomu. Oznacza to, że Amerykanom całkowicie odradza się podróżowanie do konkretnych regionów w tym kraju. Podobne wytyczne dotyczą Włoch.

Wcześniej w sobotę przywódca USA spotkał się z urzędnikami, by omówić z nimi działania dotyczące walki z epidemią SARS-CoV-2.

Koronawirus w USA

USA Today podaje, że najwięcej przypadków choroby COVID-19 dotychczas zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych na zachodnim wybrzeżu. Niepokój władz wywołały szczególnie trzy przypadki chorych, którzy w ostatnim czasie nie podróżowali do regionów dotkniętych epidemią i nie mieli do czynienia z innymi zarażonymi. Chodzi o starszą kobietę z Kalifornii Północnej, ucznia z Everett w stanie Waszyngton i pracownika szkoły w Portland w stanie Oregon.

Najnowsze informacje o koronawirusie: