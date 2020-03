Najnowszy bilans koronawirusa. W Chinach wyleczono 41 625 pacjentów

W niedzielę Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o kolejnych 35 przypadkach śmiertelnych koronawirusa i 573 nowych przypadkach zachorowania na SARS-CoV-2, z czego większość stanowią osoby z prowincji Hubei, gdzie znajduje się światowe epicentrum epidemii.

Łącznie od początku jej trwania w Chinach zanotowano 79 824 przypadków choroby Covid-19 wywoływanej przez nowy koronawirus, z czego w przypadku 2 870 osób zakończyła się ona śmiercią. Według niedzielnych danych, od początku epidemii wyleczonych zostało 41 625 pacjentów. Poza Chinami z powodu koronawirusa zmarło co najmniej 106 osób, zachorowało - 6 676. Łączny bilans epidemii na całym świecie to 86,500 przypadków zakażenia, w tym 2 976 przypadków śmiertelnych.

Korea Południowa, Włochy i Iran

Największe ogniska choroby poza Chinami znajdują się w Korei Południowej, Włoszech, Japonii i Iranie. W niedzielę władze Korei Południowej zgłosiły 376 nowych przypadków zachorowań na koronawirus SARS-CoV-2. Łączny bilans w tym kraju to 3 526 zakażonych, w tym 17 przypadków śmiertelnych.

Centrum Kontroli Chorób i Prewencji podaje, że aż 333 nowe przypadki pochodzą z miasta Daegu, a 26 z sąsiadującej z nim prowincji Północny Gyeongsang. Liczące 2,5 miliona mieszkańców miasto, w którym działa grupa religijna Shincheonji, uznawane jest za epicentrum Covid-19 w tym kraju. Władze wiążą około połowę przypadków właśnie z członkami sekty.

Z danych z soboty wynika, że we Włoszech od początku trwania epidemii zachorowało 1128 osób, z czego 29 zmarło. Około 50 pacjentów zostało wyleczonych. W izolacji domowej przebywa 52 proc. chorych, 10 proc. jest na oddziałach intensywnej terapii, a 38 proc. leczonych jest na oddziałach zakaźnych.

Według oficjalnych danych z soboty, w Iranie zanotowano 593 przypadki choroby, z czego 43 zakończyły się śmiercią. Media i inne kraje, w tym Stany Zjednoczone, wyrażają obawy, że statystyki podawane przez władze nie odpowiadają realnym rozmiarom epidemii w tym kraju.

W Polsce według danych na godz. 8 w niedzielę 1 marca nie wykryto żadnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Bieżącą sytuację można śledzić na multimedialnej mapie: Mapa rozprzestrzeniania się koronawirusa

