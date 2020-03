Wozi swojego psa w plecaku. Ten corgi już jest gwiazdą

Każdy, kto chociaż raz jechał w godzinach szczytu metrem lub autobusem wie, jak ciężkie może to być przeżycie. Nie dość, że najczęściej jest duszno i gorąco, to trudno znaleźć sobie jakieś konstruktywne zajęcie. Gdy czytanie książki w pozycji stojącej nie wchodzi w grę, większość ludzi umila sobie czas przeglądając na telefonie serwisy informacyjne lub media społecznościowe. Zgoła inaczej wygląda to wówczas, gdy do pociągu czy autobusu wchodzi Maxine ze swoim właścicielem. Ten przewozi psa w plecaku, dzięki czemu zwierzę nie ryzykuje podeptaniem przez współpodróżnych. A jak ci reagują na corgiego? To najlepiej obrazują nagrania zamieszczane na Instagramie, gdzie profil Maxine'a śledzą już 323 tys. osób.

Reakcje na psa są zazwyczaj bardzo entuzjastyczne, o czym świadczą także wpisy w mediach społecznościowych. Corgi ma tam swoich wiernych fanów, którzy regularnie komentują udostępniane zdjęcia i filmiki. Od czasu do czasu właściciel zabiera go także w inne miejsca zapewniając atrakcje takie jak jazda motorówką.

Czytaj także:

Pies został postrzelony, stracił nos i oko. Teraz podbija internet