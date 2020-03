Jak zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem? Powstał specjalny teledysk

Na terenie Wietnamu odnotowano jak na razie 16 przypadków zarażenia koronawirusem, a według tamtejszych władz wszystkim pacjentom udało się już wyzdrowieć. Nie zmienia to faktu, że ministerstwo zdrowia poważnie podeszło do kampanii informacyjnej, chcąc uświadamiać swoich obywateli w zakresie podstawowych środków ostrożności. Jak podaje serwis Billboard, muzyk Khac Hung został poproszony o stworzenie specjalnego utworu, który jest przeróbką innego hitu artysty. Za warstwę wokalną odpowiadają Erik i Min, a tekst traktuje o myciu rąk. Utworowi towarzyszy animowany teledysk, na którym zobrazowano to, o czym jest tekst.

Piosenka już stała się przebojem, a na samym YouTube odtworzono ją ponad 2 mln razy. Duża w tym zasługa Johna Olivera, który w swoim programie „Last Week Tonight” mówił o piosence w kontekście „absolutnego hitu”. Na tym nie koniec, a utwór zainspirował użytkowników serwisu TikTok, którzy stworzyli wyzwanie #ghencovychallenge. Każdy, kto chce wziąć w nim udział powinien zatańczyć do piosenki według choreografii stworzonej przez popularnego tancerza Quanga Danga. – Wszędzie otaczają nas fałszywe informacje. Więc właściwe uświadomienie i uzyskanie właściwych informacji jest bardzo ważne, abyśmy mogli wykorzystać naszą siłę we właściwy sposób – powiedział tancerz w rozmowie z Billboardem.

