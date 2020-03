Parlament Ukrainy zagłosował za przyjęciem rezygnacji premiera

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia ukraińskiego parlamentu zagłosowano za dymisją premiera Ołeksija Honczaruka. Poskutkuje to odejściem całego jego rządu. Zmianę poparło 353 z 450 deputowanych. Komentujący to wydarzenie prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał, że ustępujący rząd miał swoje osiągnięcia, jednak jest to za mało dla obywateli Ukrainy. Odchodzący premier podkrślał z kolei, że sześć miesięcy to za mało czasu, by ocenić pracę jego oraz jego współpracowników.

Kryzys w rządzie Honczaruka rozpoczął się od ujawnienia 15 stycznia nagrań ze spotkań z udziałem premiera, minister finansów Oksany Makarowej, wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy Jekateriny Rożkowej, pracownicy kancelarii prezydenta Julii Kuzniecowej i innych osób. Uczestnicy rozmów omawiali kwestie gospodarcze przed spotkaniem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Osoba, której głos zidentyfikowano jako należący do premiera Ukrainy, miała określić prezydenta mianem „całkowitego dyletanta” w dziedzinie gospodarki. Uczestnicy rozmów mieli dyskutować o tym, jak wytłumaczyć Zełenskiemu kwestie gospodarcze.

W piątek 17 stycznia premier zamieścił na Facebooku oświadczenie, w którym poinformował o swojej rezygnacji. „W ostatnim czasie wszyscy byliście świadkami wydarzeń rozgrywających się wokół zamieszczonych w sieci plików, stanowiących zbiór fragmentów spotkań rządu. Ich treść stwarza mylne wrażenie, że ja albo mój zespół nie szanujemy prezydenta, który jest naszym politycznym liderem” – napisał Honaczaruk. Podkreślił przy tym, że objął stanowisko szefa rządu, by realizować program Wołodymyra Zełenskiego, którego uważa za „wzór otwartości i przyzwoitości”. Dodał zarazem, że aby „rozwiać wszelkie wątpliwości” złożył rezygnację na ręce prezydenta, który ma możliwość przedstawienia jej parlamentowi. Służby prasowe prezydenta poinformowały, że Zełenski rozpatrzy wniosek Honczaruka.

