Przyprowadził lamę na ślub. Najdziwniejszy był strój zwierzęcia

Coś, co miało być obietnicą rzuconą w żartach, stało się historią viralową – zdjęcia lamy na ślubie już na krótko po opublikowaniu w serwisie Reddit zebrały ponad 150 tys. polubień. Jak wyjaśnił mieszkający w amerykańskim Cleveland Mendl Weinstock w rozmowie z Insider, pięć lat temu powiedział siostrze, że jeśli ta będzie brała ślub, to on przyjdzie do synagogi z lamą. – Moja siostra mówiła o swoim ślubie tak, jakby to miało wydarzyć się już jutro, chociaż w tym czasie nawet się z nikim nie spotykała. Żeby ją zdenerwować powiedziałem jej, że jeśli zmusi mnie do przyjścia na jej ślub, to przyprowadzę lamę – powiedział Mendl.

W tym samym wywiadzie Riva Weinstock przyznała, że jej brat często przypominał o złożonej obietnicy. – Zadzwoniłam do niego, żeby powiedzieć mu o zaręczynach, a jego odpowiedź brzmiała: „Świetnie, to dzwonię teraz do farmy z lamami”. Godzinę później dostałam potwierdzenie, że jego rezerwacja została przyjęta – powiedziała. Ciągle jednak myślała, że to tylko niewinny żart. Gdy przed synagogą, w której miał odbyć się jej ślub zobaczyła brata i lamę ubraną w smoking, powiedziała żartobliwie do Mendla, że go „tak bardzo nienawidzi”. Chociaż pomysłodawca mógł obawiać się, że zrujnuje tak ważny dzień siostrze nieoczekiwaną obecnością zwierzęcia, to para młoda wyglądała na zachwyconą towarzystwem gościa. Dowodem są zdjęcia, które opublikował w mediach społecznościowych Mendl.

