We Francji wykoleił się pociąg TGV. Ponad 20 osób zostało rannych

Do wykolejenia pociągu TGV doszło w czwartek 5 marca ok. godz. 7.40 w pobliżu miejscowości Ingenheim, znajdującej się regionie Grand Est we Francji. Pociąg jechał ze Strasburgu do Paryża. Na jego pokładzie było obecnych 348 pasażerów.

Jak informuje agencja Reutera, w wypadku rannych zostały 22 osoby, w tym jedna ciężko. Operator pociągu, narodowy przewoźnik kolejowy SNCF podał na Twitterze, że najpoważniej ranny został maszynista, który do szpitala został przetransportowany na pokładzie helikoptera.

Ze względu na wypadek inne pociągi były przekierowywane. Wystąpiły opóźnienia, ale żadnego z przejazdów nie odwołano. Ludzie z wykolejonego TGV zostali ewakuowani autobusami.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną wypadku. Wstępne informacje mówią o osunięciu się ziemi spod torów. Prokuratura w Strasburgu wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

