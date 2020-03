Książę William zażartował z koronawirusa. Wcześniej królowa pojawiła się w rękawiczkach

Temat dotyczący rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa nie schodzi z pierwszych stron gazet. Jest obecny w głównych wydaniach wiadomości, a także szeroko omawiany na portalach informacyjnych. Z najnowszych danych wynika, że w Wielkiej Brytanii stwierdzono dotychczas ponad 80 przypadków zarażenia Covid-19.

Żart księcia Williama

Obecnie książę William wraz z księżną Kate przebywają w Irlandii, gdzie składają trzydniową wizytę. We wtorek 3 marca w trakcie jednego z odbywanych spotkań wnuk Elżbiety II zażartował w sposób, który w obliczu rozprzestrzeniającego się na świecie koronawirusa, mógł zostać uznany za niestosowny. – Nawiasem mówiąc, książę i księżna Cambridge rozprzestrzeniają koronawirusa. Przepraszam. Staramy się to kontrolować, więc powiedzcie nam, kiedy mamy przestać – powiedział książę William, zwracając się do irlandzkich medyków.

Co ciekawe, tego samego dnia królowa Elżbieta podczas jednej z uroczystości występowała w beżowym żakiecie, a na dłoniach miała rękawiczki. Ten dodatek do stylizacji monarchini wywołał liczne spekulacje na temat tego, czy rękawiczki to środek zapobiegawczy przeciwko ewentualnemu zarażeniu się koronawirusem.

