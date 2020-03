Włochy. W ciągu doby z powodu koronawirusa zmarło 41 osób

Nowe informacje na temat sytuacji we Włoszech przekazał na konferencji prasowej szef Obrony Cywilnej i specjalnego zespołu powołanego do walki z epidemią, Angelo Borrelli. We Włoszech jest obecnie 3 296 pacjentów z koronawirusem. W ciągu doby zanotowano wzrost liczby pacjentów o 590 osób. O 41 wzrósł bilans przypadków śmiertelnych. Łącznie od początku epidemii we Włoszech z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 zmarło już 148 osób, wyleczonych zostało 414.

Choroba Covid-19 dotarła do wszystkich włoskich regionów. W ciągu minionej doby zanotowano dwa przypadki zachorowań w regionie Valle d'Aosta, który jako jedyny pozostawał dotychczas wolny od koronawirusa.

Najwięcej chorych znajduje się w Lombardii - 2251 osób, w Emilii-Romanii - 516 osób i Wenecji Euganejskiej - 345. Ponad 80 chorych znajduje się w Piemoncie i Marche. W innych regionach odnotnowano mniej zakażeń.

Premier Giuseppe Conte po specjalnym posiedzeniu rządu poinformował o przeznaczeniu „nadzwyczajnych i pilnych środków” wysokości 7,5 mld euro na pomoc rodzinom i przedsiębiorstwo „stojącym w obliczu kryzysu” związanego z epidemią koronawirusa.

