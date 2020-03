Harry i Meghan wrócili do Londynu. Pojawili się publicznie pierwszy raz od „rozwodu” z monarchią

Jeszcze jako książę i księżna Sussex Harry i Meghan 5 marca pojawili się w Londynie podczas pierwszej wspólnej aktywności po ogłoszeniu „rozwodu” z rodziną królewską. Para przyjechała do stolicy Wielkiej Brytanii na uroczystość Endeavour Fund w Mansion House. Organizacja zajmuje się chorymi i rannymi żołnierzami oraz kobietami. Fundusz został założony przez Royal Foundation, by wspierać powrót weteranów do zdrowia m.in. poprzez aktywność sportową.

Pojawienie się w Londynie to pierwsze wspólne oficjalne wyjście pary od czasu styczniowej wizyty w Canada House 7 stycznia, gdzie Sussexowie dziękowali Kanadyjczykom za gościnność. Meghan przyleciała na tę okazję z Kanady, gdzie przebywa od listopada. Harry od pewnego czasu jest w ojczyźnie, gdzie wypełnia ostatnie obowiązki. Media podkreślają, że pojawieniu się Harry'ego i Meghan towarzyszyły mieszane reakcje tłumu. Oprócz wiwatów, wśród zgromadzonych w deszczu Brytyjczyków dało się słyszeć także gwizdy.

W poniedziałek Harry i Meghan dołączą do królowej i innych członków rodziny, by wziąć udział w tradycyjnym nabożeństwie z okazji Dnia Wspólnoty w opactwie Westminster. Sussexowie oficjalnie przestaną pełnić obowiązki w imieniu królowej 31 marca 2020 roku.

