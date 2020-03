Koronawirus na świecie. Niemal 100 tys. zakażeń, kolejna ofiara śmiertelna w USA

Najnowsze statystyki wskazują, że liczba zachorowań nie wzrasta już w tak szybkim tempie, jak w przeciągu wcześniejszych dni. Koronawirus dotarł już do niemal 90 państw na całym świecie, a najwięcej przypadków – 80 555 – odnotowano w Chinach. Służby Państwa Środka poinformowały o 3042 zgonach co oznacza, że w ciągu ostatniej doby zmarło 30 osób. Liczba zarażonych w tym kraju wzrosła z kolei o 146. Pięć nowych przypadków zgłosiły za to Stany Zjednoczone, oprócz tego zmarł tam kolejny pacjent – 12. zgon nastąpił w stanie Waszyngton.

Łączna liczba zarażonych na całym świecie wynosi 98 429, z czego wiele krajów takich jak Polska, Afganistan, Litwa, Łotwa, Ukraina czy Nigeria, odnotowały jak do tej pory tylko po jednym przypadku zachorowań. Walkę z wirusem wygrało z kolei 55 641 osób. Pozostałe 39 402 osoby pozostają w szpitalach lub pod obserwacją. Większość, bo 33 129 pacjentów oznaczono jako „łagodne przypadki”. W stanie poważnym lub krytycznym znajduje 6 273 zarażonych koronawirusem.

Najwięcej poważnych zarażeń, bo aż 5 737, zgłosiły Chiny. Drugie miejsce w tym „rankingu” zajęły Włochy, gdzie o życie walczy 351 osób. Kolejne miejsca w zestawieniu przypadły Korei Południowej, Japonii i Francji. W stanie poważnym lub krytycznym jest też 35 pasażerów ze statku Diamond Princess.

