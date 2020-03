Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa na Słowacji

Premier Słowacji Peter Pellegrini w piątek 6 marca przekazał informację o pierwszym przypadku zachorowania na koronawirusa na Słowacji. 52-letni pacjent trafił do szpitala w Bratysławie z objawami, które lekarze określają jako „łagodne”. Premier Słowacji ujawnił, że hospitalizowany mężczyzna nie wyjeżdżał w ostatnim czasie za granicę. Zachodzi podejrzenie, że mógł się zarazić od swojego syna, który chociaż nie wykazuje żadnych charakterystycznych przy wystąpieniu Covid-19 objawów, to niedawno był w Wenecji. We Włoszech najwięcej chorych znajduje się w Lombardii, Emilii-Romanii i Wenecji Euganejskiej.

Koronawirus – najnowsze dane

Z najnowszych danych wynika, że dotychczas stwierdzono ponad 100 tys. przypadków zachorowań na koronawirusa. 55 988 osób udało się wyleczyć, a służby odnotowały 3408 zgonów. Najwięcej, bo 80 559 zdiagnozowanych pacjentów przebywa w Chinach. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Korea Południowa – 6593 zarażeń, trzecie Iran – 4747 przypadków, a czwarte Włochy – 3858 osób, u których wykryto koronawirusa.

Czytaj także:

W Polsce przebadano 855 próbek na obecność koronawirusa. Są wyniki