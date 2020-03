Koronawirus. Zawalił się hotel wykorzystywany do kwarantanny. 7 osób nie żyje

Do zdarzenia doszło w mieście Quanzhou w prowincji Fujian na południowym-wschodzie Chin. Władze miasta przekazały, że do zdarzenia doszło około godz. 19:30 czasu miejscowego. Według chińskich mediów hotel został otwarty w czerwcu 2018 roku, miał 80 pokoi. Pięciopiętrowy budynek był wykorzystywany do kwarantanny w związku z epidemią koronawirusa. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze nagrania, z miejsca zdarzenia. Widać na nich zgliszcza budynku i działające na miejscu służby.

ak podaje CNN, w środku przebywało 80 osób. Dziewięciu udało się uciec, a 71 było uwięzionych pod gruzami. Chińskie ministerstwo ds. zarządzania w sytuacji kryzysowych przekazało, że ratownikom udało się wyciągnąć 43 osoby. 43 osoby udało się uratować, a 21 nadal czeka na pomoc służb. Służby przekazały także informacje o 7 ofiarach śmiertelnych. Przyczyny katastrofy są na razie nieznane.