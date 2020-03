16-latek pocałował i przytulił księżną Meghan. „Ona jest naprawdę piękna”

Księżna Sussex gościła w Szkole Roberta Clacka we wschodnim Lodnynie. Z okazji Dnia Kobiet poprosiła na scenę jakiegoś „młodego odważnego mężczyznę” , który powie, dlaczego ten dzień jest bardzo ważny. Zgłosił się 16-letni Aker Okoye. Gdy chłopak wszedł na scenę, uścisnął Meghan Markle dłoń i pocałował ją w policzek, co widać na nagraniu. Ta reakcja sprawiła, że księżna uśmiechała się, a nastolatek wyraźnie się zarumienił. Gdy wiwaty dobiegające z sali się uspokoiły, chłopak powiedział: „Ona jest naprawdę piękna, prawda?” . Wtedy księżna poklepała go w rękę i zasugerowała żartobliwie, że nie po to znalazł się na scenie. „Musiałem powiedzieć prawdę” – dodał 16-latek.

Po wystąpieniu nastolatka, księżna przytuliła go. – Niesamowita pewność siebie, zgodzicie się? – droczyła się Markle, gdy 16-latek opuścił scenę.

Okoye powiedział później w rozmowie z „The Sun” , że nie miał pojęcia, że księżna zjawi się w jego szkole. – Moje serce biło jak szalone – mówił o momencie wejścia na scenę. – Była urocza i przyziemna. Wydawało się, że nie przeszkadza jej, że ją pocałowałem i mówiłem, że jest piękna. Śmiała się tak jak i cała szkoła – dodał.

Czytaj także:

Greta Thunberg gwałcona przez spółkę naftową. Naklejki wywołały burzę