Nowe przypadki koronawirusa. We Włoszech wzrost o prawie 1800 osób

W ostatnich 24 godzinach najwięcej nowych przypadków SARS-CoV-2 potwierdzono we Włoszech (1 797), Iranie (595) i Hiszpanii (428). Wciąż rośnie też liczba zakażonych w Korei Południowej (165 nowych przypadków), Niemczech (136) i USA (76). Sytuacja wygląda z to coraz lepiej w Chinach, gdzie epidemia się zaczęła. W ostatnich godzinach odnotowano tam jedynie 44 nowe przypadki. To mniej, niż w tym samym okresie zgłoszono w Szwecji (45), Danii (55) i Holandii (56). Aktualizacja: Podano dane z Francji: w ostatnich 24 godzinach potwierdzono tam 203 nowe przypadki i 11 zgonów.

Do tej pory na całym świecie odnotowano 113 751 przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej w Chinach (80 739), we Włoszech (9 172), Korei Południowej (7 478) oraz w Iranie (7 161). W wyniku powikłań zmarło 3 990 osób, z czego 3 120 w Chinach, 463 we Włoszech, 237 w Iranie i 53 w Korei Południowej. Wyleczyć udało się 62 832 pacjentów. W sumie przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w 112 krajach świata. W Polsce 467 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 1014 osób objęto kwarantanną, a 7110 znalazło się pod nadzorem epidemiologicznym. Jak dotąd potwierdzono u nas 17 przypadków koronawirusa.

