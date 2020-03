Uwierzyli, że alkohol leczy koronawirusa. Nie żyje 27 osób, 218 w szpitalach

Iran to trzeci na świecie kraj pod względem ofiar śmiertelnych COVID-19. Więcej ofiar koronawirus zebrał jedynie w Chinach, gdzie rozpoczęła się epidemia i we Włoszech. Do listy ofiar całego zamieszania trzeba będzie doliczyć w Iranie kolejnych 27 osób. Z powodu paniki i szerzonych fałszywych informacji, niektórzy Irańczycy próbowali „leczyć się” alkoholem. W związku z faktem, że w kraju tym jest to środek nielegalny, korzystali z produktu zdobytego na czarnym rynku. Niestety dla nich, okazał się on alkoholem metylowym, który jest śmiertelnie groźny dla człowieka.

Agencja IRNA donosi o 20 ofiarach z południowej prowincji Chuzestan i 7 w Alborz koło Teheranu. W komunikacie prasowym podaje się wypowiedź prokuratora prowincji Alborz, który wiąże picie alkoholu z „wprowadzającymi w błąd publikacjami internetowymi”, fałszywie przekonującymi o korzystnym wpływie spożycia tej substancji na zwalczanie koronawirusa. Plotki rozszerzają się jednak z dużą szybkością, a IRNA donosi o hospitalizowaniu z powodu zatrucia alkoholowego dalszych 218 osób.

