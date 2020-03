Suczka pojawiła się na billboardzie. Dzięki temu jej życie całkowicie się zmieniło

Merrick, sześcioletnia suczka, niemal całe swoje dotychczasowe życie spędziła w schronisku Towarzystwa Humane. Brała udział w licznych sesjach zdjęciowych i filmach w mediach społecznościowych, jednak żadna z akcji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów - kundelek nadal nie mógł znaleźć stałego opiekuna.

Wszystko się zmieniło, gdy Jordan Nussbaum zobaczył zdjęcie Merrick na billboardzie. Mężczyzna przekonał swoją dziewczynę, że jest to idealny pies dla nich i powinni go jak najszybciej adoptować. – Boli mnie serce, że tak długo tam siedziała, ale może właśnie tak miało być i to znak, że właśnie przejeżdżałem ulicą, przy której stał billboard. To była miłość od pierwszego wejrzenia - podkreślił mężczyzna. – Merrick ma mnóstwo energii, to duży, ale przekochany i spokojny pies. Nie wyobrażamy sobie życia bez niej - dodał.

Billboard z wizerunkiem Merrick został opłacony przez Scotta Poore, właściciela Mission Driven, firmy odzieżowej z siedzibą w Kansas, która zapewnia wsparcie finansowe schroniskom dla bezdomnych zwierząt.

