Najnowszy bilans. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 4 tysiące

Narodowa Komisja Zdrowia Chin podaje, że w poniedziałek w tym kraju stwierdzono tylko 19 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 17 w Wuhan, epicentrum epidemii, a dwa to osoby, które przyjechały do Chin. W ciągu ostatniej doby w prowincji Hubei zmarło 17 osób. Chińskie media podają, że z wizytą w Wuhan pojawił się prezydent Xi Jinping.

Rośnie liczba zakażonych w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska telewizja CNN w oparciu o dane z Centrów Kontroli i Prewencji Chorób donosi o co najmniej 717 przypadkach koronawirusa w tym kraju.

Spadek zachorowań w Korei Południowej

Spadek liczby zakażeń notowany jest za to w Korei Południowej. Minister zdrowia Park Neunghoo w rozmowie z CNN wyraził nadzieję, że minął największy szczyt zachorowań. W poniedziałek zidentyfikowano tam 131 nowych przypadków koronawirusa, z czego 92 w mieście Daegu, centrum epidemii w tym kraju. Zmarły trzy kolejne osoby, przez co bilans zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju zwiększył się do 54. Łącznie od początku trwania epidemii w Korei Płd. zakażonych zostało ponad 7500 osób.

Włochy na wojnie z koronawirusem

Według ostatnich danych przekazanych w poniedziałek po godz. 18, we Włoszech odnotowano 9172 przypadki zakażenia koronawirusem. W ciągu doby liczba pacjentów wzrosła o 1797. W wyniku zakażenia zmarły 463 osoby (wzrost w ciągu doby o 97). Do tej pory udało się wyleczyć 724 zakażonych. W sobotę 7 marca podano, że włoski rząd przyjął dekret, na mocy którego region Lombardia oraz 14 prowincji na północy kraju miały zostać odizolowane. W poniedziałek 9 marca środki ostrożności zostały rozszerzone na cały kraj.

Czytaj także:

Włosi walczą z koronawirusem. Ograniczenia w poruszaniu się, zakaz imprez masowych

43 osoby zmarły w ciągu doby w Iranie

W poniedziałek Iran zgłosił 43 przypadki śmiertelne koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin. Liczba zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju wzrosła tym samym do 237, a osób zakażonych – do 7 161. Organizacje międzynarodowe obawiają się jednak, że rzeczywiste liczby mogą być znacznie wyższe od oficjalnie podawanych informacji.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 10 marca