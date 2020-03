Ostatni publiczny występ Harry'ego i Meghan. Tak prezentowała się para książęca

Książę Harry i księżna Meghan pojawili się w poniedziałek w Opactwie Westminster, gdzie udział w uroczystościach wzięła m.in. Elżbieta II. To był pierwszy publiczny „występ” Sussexów w towarzystwie członków rodziny królewskiej od momentu, kiedy ogłosili odseparowanie się od rodziny królewskiej. Uroczystości zorganizowano z okazji Święta Wspólnoty Narodów, a podczas ceremonii zastosowano specjalne środki ostrożności w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Przedstawiciele opactwa nie witali się z członkami rodziny królewskiej uściskiem dłoni tak, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Po zakończonych uroczystościach Harry i Meghan mają wrócić do Kanady, gdzie został ich syn Archie – podaje BBC.

Oświadczenie Elżbiety II i Sussexów

„Po wielu miesiącach rozmów i ostatnich dyskusjach, cieszę się, że wspólnie znaleźliśmy konstruktywną i pełną wsparcia drogę na przyszłość dla mojego wnuka i jego rodziny” – czytamy. „Harry, Meghan i Archie pozostaną kochanymi członkami mojej rodziny” – zapewnia Elżbieta II. Królowa przyznaje, że jest świadoma tego, jakich wyzwań doświadczyli Sussexowie w ciągu ostatnich dwóch lat i zapewnia, że „popiera ich życzenie, by wieść bardziej niezależne życie”.

„Chcę podziękować im za całą ich pełną oddania pracę w kraju, Wspólnocie i poza nią. Jestem szczególnie dumna z tego, jak szybko Meghan stała się członkiem rodziny” – deklaruje królowa. Na koniec Elżbieta II wyraża nadzieję, że dzisiejsze porozumienie pomoże Harry'emu i Meghan wieść szczęśliwe i spokojne życie.

Sussexowie „nie są już aktywnymi członkami rodziny królewskiej”

Kolejnych szczegółów dowiadujemy się z oświadczenia wydanego w imieniu Sussexów. Para wyraża wdzięczność rodzinie za wsparcie. „Jak uzgodniono w porozumieniu, rozumieją, że wymaga się od nich wycofania się z obowiązków królewskich, w tym z udziału w oficjalnych uroczystościach wojskowych. Nie będą już otrzymywać środków publicznych na pełnienie swoich obowiązków” – czytamy w oświadczeniu „z Pałacu Buckingham”.

W dokumencie podkreślono, że „z błogosławieństwem królowej” Sussexowie będą dalej prowadzić prywatne stowarzyszenia i patronaty. „Choć nie będą już formalnie reprezentować Królowej, Sussexowie jasno dali do zrozumienia, że nadal będą przestrzegać wartości Jej Królewskiej Mości” – napisano. „Sussexowie nie będą używać królewskich tytułów, ponieważ nie są już aktywnymi członkami rodziny królewskiej” – czytamy w dokumencie.

