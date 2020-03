Koronawirus we Włoszech. Te zdjęcia mówią wszystko

Dane dotyczące koronawirusa we Włoszech są aktualizowane codziennie, a służby przekazują je mediom zazwyczaj w godzinach popołudniowych. Tak było również we wtorek 10 marca, kiedy to na terenie kraju stwierdzono 168 zgonów z powodu zarażenia koronawirusem, co pogarsza bilans ofiar do 631. Co więcej, lekarze oceniają stan kolejnych 733 pacjentów jako poważny bądź krytyczny. W kraju wyleczonych zostało ponad tysiąc osób, ale wciąż ponad 8,5 tys. pozostaje pod obserwacją.

Giuseppe Conte przekazał w poniedziałkowy wieczór, że w całym kraju zostanie wprowadzony szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie epidemii koronawirusa. W związku z epidemią ograniczenia w poruszaniu się obejmują całe Włochy, nie tylko te regiony, w których jest najwięcej przypadków zakażeń. Premier Włoch przekazał, że obywatele bez względu na region zamieszkania powinni przemieszczać się tylko w nagłych sytuacjach oraz do pracy. Zakazana została organizacja jakichkolwiek wydarzeń publicznych w tym również sportowych (m.in piłkarskiej Serie A) i kulturalnych. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia.

