Koronawirus na Cyprze Północnym. Około 30 Polaków zostało objętych kwarantanną

Wczoraj media obiegła informacja, że u 65-letniej niemieckiej turystyki, która przebywała na Cyprze Północnym, wykryto obecność koronawirusa. Jak podaje thelocal.de, kobieta narzekała na swoje samopoczucie, miała wysoką gorączkę. Została przetransportowana do szpitala, gdzie poddano ją kwarantannie. We wtorek w godzinach porannych potwierdzono u 65-latki zarażenie koronawirusem. Sprawa się komplikuje, ponieważ kobieta miała być „w grupie 30 turystów, którzy z lotniska przyjechali do hotelu w Famaguście”.

Z ustaleń portalu turystyka.rp.pl wynika, że hotel Salamis Bay Conti, w którym przebywa grupa około 30 turystów z Polski, został objęty kwarantanną. – Za wcześnie, żebyśmy mogli udzielić informacji o sytuacji w hotelu. Nie dostaliśmy nawet oficjalnego potwierdzenia o zarządzeniu kwarantanny. Pracujemy nad tym – powiedział prezes biura podróży Exim Tours Polska Sławomir Szulc w rozmowie z wspomnianym źródłem. Z relacji turystów, do których dotarli dziennikarze wynika, że w hotelu odkażane są miejsca wspólne, takie jak: restauracja, bary, basen.

Koronawirus – najnowsze informacje

Koronawirus dotarł już do 121 państw na świecie. U ponad 121 tys. pacjentów stwierdzono obecność COVID-19. Dotychczas z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa zmarło ponad 4,3 tys. osób – najwięcej w Chinach (3 158), Włoszech (631) i Iranie (354). Lekarzom udało się wyleczyć ponad 66,9 tys. osób.