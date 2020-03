2000 nowych zakażeń we Włoszech, 200 ofiar śmiertelnych. Nowy bilans koronawirusa

Najgorsza sytuacja jest oczywiście we Włoszech. Tylko w ostatnich 24 godzinach doszło tam do 196 nowych zgonów spowodowanych przez koronawirusa. Mowa też o 2 313 nowych przypadkach, z czego ponad tysiąc to osoby w stanie krytycznym. Łącznie we Włoszech już 10,5 tys. osób zmaga się z chorobą COVID-19, a liczba zmarłych dobiła do 827.

W ostatniej dobie zgony spowodowane epidemią notowano w co najmniej 18 krajach (w momencie pisania nie było jeszcze najnowszych informacji z Korei Południowej). Do miejsc, gdzie koronawirus zbiera krwawe żniwo dołączyły Bułgaria, Panama, Albania, Irlandia, Indonezja, Szwecja i Belgia. Oprócz Włoch najwięcej osób zmarło w Iranie (63), Chinach (22), Francji (15) i Hiszpanii (13). Najwięcej nowych zachorowań odnotowano w Iranie (958), Francji (497), Hiszpanii (493), Niemczech (288), Korei Południowej (242). Uwagę zwraca przypadek Kataru, gdzie w ciągu zaledwie doby odnotowano wzrost aż o 238 przypadków. To o tyle niezwykłe, że łącznie w tym kraju jest ich dopiero 262.

