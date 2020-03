Wzrost liczby zarażonych w Iranie. Już ponad 400 przypadków śmiertelnych

Jeszcze w środę informowaliśmy, że od wtorku w Iranie potwierdzono 958 nowych przypadków koronawirusa, przez co całkowita liczba zachorowań wzrosła do ponad 9 tysięcy. Zmarły kolejne 63 osoby, a łączna liczba zgonów zwiększyła się do 354. Najnowsze dane przedstawione przez Sky News wyglądają jeszcze bardziej dramatycznie: do czwartku 12 marca w Iranie potwierdzono 10 075 przypadków koronawirusa co oznacza, że w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono pozytywny wynik testów u 1075 osób. Liczba zgonów wynosi już 429. Lekarzom udało się wyleczyć 2959 pacjentów.

Koronawirus na świecie

Najwięcej, bo 80 796 przypadków koronawirusa odnotowano na terenie Chin. Zmarło tam 3169 osób, a 4257 wciąż znajduje się w stanie krytycznym – wynika z danych na godz. 12 w czwartek 12 marca. Kolejne miejsce w zestawieniu zajmują Włochy, gdzie COVID-19 wykryto u 12 462 pacjentów, a zmarło 827 osób. 7869 zarażeń koronawirusa zgłosiły służby z Korei Południowej, gdzie zmarło 66 osób.

Koronawirus – przyczyny i objawy

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Według danych WHO z 3 marca, do zgonów dochodzi u 3,4 proc. osób chorych.

Koronawirus ncov-2019 na człowieka przeniósł się prawdopodobnie w wyniku spożycia nieświeżych owoców morza lub zupy z nietoperza. Dane, choć niewystarczające, wskazują na źródło transmisji wirusa – szacuje się ponadto, że w wyniku coraz częstszych kontaktów ludzi z przedstawicielami różnych gatunków zwierząt infekcje powodowane koronawirusem nie ustaną. Chińskie organizacje rządowe niedługo po tym, jak zaczęły pojawiać się kolejne zakażenia donosiły, że wirus przenosi się także z człowieka na człowieka.

Zakażenie koronawirusem może powodować objawy typowe dla grypy. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na przypadki, kiedy z nagła pojawia się gorączka, katar, kaszel, ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy i mięśni oraz pewnego rodzaju rozbicie. Jednak chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała wieści od tamtejszych specjalistów w zakresie medycyny, że pierwszymi objawami obecności koronawirusa w organizmie mogą być również problemy po stronie układu pokarmowego, a zatem kłopoty z trawieniem. Wirus może również negatywnie wpływać na narząd wzroku.

