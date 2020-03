Koronawirus. Europejscy liderzy potępiają decyzję Trumpa. Chodzi o zawieszenie podróży

– Koronawirus jest kryzysem globalnym, nie ogranicza się do żadnego kontynentu i wymaga raczej współpracy niż jednostronnych działań – tak brzmi wspólne oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Unia Europejska nie pochwala faktu, że decyzja USA została podjęta „jednostronnie i bez prowadzenia konsultacji” – przekazał Hans von der Burchard, którego analiza ukazała się w „Politico”.

Czego dotyczy decyzja Donalda Trumpa?

Przypomnijmy, że w oświadczeniu do narodu Donald Trump poinformował, że na okres 30 dni zawieszone zostaną podróże z 26 krajów Unii Europejskiej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa z Europy do Stanów Zjednoczonych. – Unia Europejska zawiodła i nie udało się jej powziąć takich samych środków ostrożności jak Stanom Zjednoczonym i ograniczyć podróże z Chin oraz innych „hot spotów” – oświadczył prezydent USA. Podkreślił, że skutkiem tego są zakażenia Amerykanów przez podróżnych z Europy.

„Zawieszamy wszystkie podróże z Europy do Stanów Zjednoczonych”

– Aby zapobiec dotarciu do nas nowych przypadków, zawieszamy wszystkie podróże z Europy do Stanów Zjednoczonych na 30 dni. Nowe zasady wejdą w życie w piątek o północy – oświadczył Trump. Podkreślił, że zakaz podróży do USA z Europy nie obejmuje Amerykanów, którzy „przejdą odpowiednie badania”.

Donald Trump zapewnił przy tym, że rząd podejmie „działania nadzwyczajne”, by zapewnić ulgi dla pracowników, których dotkną skutki tej decyzji. Zapowiedział, że zwróci się do Kongresu z prośbą o 50 mln dolarów na pożyczki dla małych firm. Wezwał też do „natychmiastowych” obniżek podatków od wynagrodzeń.

Biały Dom wyjaśnił na Twitterze, że „ograniczenie podróży dotyczy obcokrajowców, którzy w ciągu ostatnich 14 dni byli w 26 europejskich krajach połączonych porozumieniem o otwartych granicach (chodzi o strefę Schengen – red.)”. Dodano, że od decyzji są wyjątki, obejmujące m.in. amerykańskich obywateli, którzy „będą kierowani na wskazane lotniska, gdzie zostaną podani badaniom”.

Które kraje obejmuje zakaz?

W oświadczeniu Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) potwierdził, że zwieszenie podróży do USA obejmuje następujące kraje: Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria”. Wytyczne dotyczące zawieszenia podróżny zostaną wydane w ciągu najbliższych dwóch dni.

Departament Bezpieczeństwa wyjaśnił, że ograniczenia nie będą miały zastosowania do osób posiadających status stałego rezydenta USA oraz najbliższych członków rodziny obywateli amerykańskich.

