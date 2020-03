Żona Justina Trudeau ma koronawirusa. 4 marca spotkała się z tysiącami osób

W czwartek 12 czerwca małżeństwo Trudeau ku zaskoczeniu światowej opinii publicznej ogłosiło decyzję o poddaniou się kwarantannie domowej. Premier Kanady miał zdecydować się na taki krok po powzięciu wątpliwości co do stanu zdrowia swojej żony. Sophie Trudeau wykazywała objawy typowe dla koronawirusa, co w połączeniu z niedawną zagraniczną podróżą pary nakazywało szczególną ostrożność.

Jak się okazało, samoizolacja była słusznym posunięciem. U żony premiera Trudeau w piątek 13 marca potwierdzono obecność SARS-CoV-2. CBC News zwraca uwagę na fakt, że krótko przed powrotem do kraju Sophie Trudeau uczestniczyła w masowej imprezie charytatywnej zorganizowanej na stadionie Wembley. W wydarzeniu WE Day UK brały udział tysiące osób, w tym m.in. była premier Australii Julia Gillard, kierowca wyścigowy Lewis Hamilton, popularny kucharz Jamie Oliver, aktor Idris Elba czy piosenkarka Leona Lewis.

W Kanadzie potwierdzono do tej pory 158 przypadków koronawirusa. Z powodu epidemii zmarła tam jedna osoba. W wielkiej Brytanii przypadków jest już 590. Ofiar śmiertelnych COVID-19 jest 10.

