Masowe groby w Iranie dla ofiar koronawirusa? Pojawiły się zdjęcia satelitarne

Zdjęcia z Iranu jako pierwszy opublikował New York Times, a na fotografiach widać cmentarz położony w mieście Kom. Gdyby porównać najnowsze obrazki tego miejsca z tymi robionymi jeszcze kilka miesięcy temu, w oczy rzucają się przede wszystkim dwa wykopane rowy, których łączną długość oceniono na około 91 metrów. Doły miały powstać pod koniec lutego i zdaniem zagranicznych mediów są to masowe groby dla ofiar koronawirusa.

Zaniżane statystyki?

The Guardian podaje, że 24 lutego, czyli w dniu, kiedy prawdopodobnie wykopano doły, aktywista mieszkający w Kom oskarżył ministerstwo zdrowia o kłamstwa dotyczące skali epidemii twierdząc, że w samym mieście zmarło 50 osób, podczas gdy władze utwierdzały, iż odnotowano 12 zgonów i to w skali całego kraju. Wtedy też wiceminister zdrowia Iradż Harirtczi zorganizował konferencję prasową, aby „kategorycznie zaprzeczyć” tego typu zarzutom. Na tej samej konferencji wiceszef resortu pocił się i kaszlał, a następnego dnia wykryto u niego koronawirusa.

Amir Afkhami, autor książki o doświadczeniach Iranu z epidemią cholery stwierdził, że kopanie masowych grobów zwiększa podejrzenia, iż rzeczywiste wskaźniki śmiertelności są znacznie wyższe, niż podają to władze. Przypomnijmy, z oficjalnych danych na 13 marca wynika, że jak do tej pory zarażonych zostało tam 10 075 osób, a zmarło 429. – Nie dziwi mnie, że próbują teraz tworzyć masowe groby i próbują ukryć rzeczywisty zasięg skutków choroby – powiedział Afkhami cytowany przez The Guardian. – Ze względu na status Chin jako głównego partnera handlowego kraju, irański rząd podjął niewłaściwe środki ostrożności w zakresie monitorowania podróżnych z Chin – dodał podkreślając, że w kraju prawdopodobnie odnotowano o wiele więcej przypadków COVID-19, a epidemia ma związek z tym, że mieszkańcy Iranu nie stosowali się do wytycznych odnośnie kwarantanny.

