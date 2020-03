UE chce płacić imigrantom przebywającym w Grecji. 2 tys. euro za powrót do domu

W czwartek 12 marca, w porozumieniu z rządem Grecji, komisarz Ylva Johansson przedstawiła rozwiązanie, które ma pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji w przepełnionych greckich obozach dla uchodźców. Jak podkreślono, jest to propozycja o ograniczonym czasie obowiązywania i skierowana jedynie do osób, które przybył do Grecji przed 1 stycznia tego roku. UE zaproponuje im po 2 tys. euro, jeżeli dobrowolnie zdecydują się wrócić do krajów, z których wyruszyli.

Tylko w tym miesiącu setki migrantów i uchodźców dotarło do greckich wysp sąsiadujących z Turcją, wywierając presję na lokalnych władzach. Obozy na wspomnianych wyspach przyjęły obecnie 42 tys. osób, choć zaprojektowane są jedynie na 6 tys. Organizacja Medecins Sans Frontieres (MSF) podkreśla, że aż 14 tys. z mieszkających w tych obozach to dzieci.

– Mężczyźni, kobiety i dzieci żyją w przerażających warunkach w tych przepełnionych centrach. W nieustannej obawie i z bardzo podstawowym dostępem do usług takich jak toalety, prysznice, elektryczność – podkreślał w rozmowie z BBC Stephan Oberreit z MSF. – Nasze zespoły przed obozem Moria przyjmują codziennie około 70 dzieci – dodawał.

Czytaj także:

Grecja chce zbudować „pływające ogrodzenie”. Ma chronić przed napływem uchodźcówCzytaj także:

Kolejna fala migrantów ruszy do Europy? Nawet milion uchodźców ucieka z prowincji Idlib