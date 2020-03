Państwo Islamskie radzi, jak bronić się przed koronawirusem. „Unikajcie podróży”

Państwo Islamskie może i zniknęło z map świata, ale wbrew staraniom międzynarodowej koalicji wciąż nie chce całkowicie przestać istnieć. Ma swoje media i swoich wiernych „wyznawców”. To właśnie do nich skierowane są uwagi zamieszczone w magazynie „Al-Naba”, będącym źródeł informacji dla zwolenników Daesh. W piśmie podkreśla się, że są to wskazówki o naturze religijnej.

Wśród zaleceń kierowanych do bojowników i sympatyków Państwa Islamskiego znajduje się przede wszystkim wezwanie do unikania chorych osób. Odradzane jest także podróżowanie do stref dotkniętych epidemią koronawirusa. Podkreślona została potrzeba przestrzegania podstawowych zasad higieny, takich jak mycie rąk przed posiłkami i spożywaniem napojów, a także zasłanianie ust przy kichaniu i ziewaniu.

Czytaj także:

Powstała krajowa mapa koronawirusa. Tak w Polsce rozprzestrzenia się Covid-19Czytaj także:

Tom Hanks i Rita Wilson mają koronawirusa. Synowie pary: To szaleństwoCzytaj także:

Masowe groby w Iranie dla ofiar koronawirusa? Pojawiły się zdjęcia satelitarne