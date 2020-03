Szef WHO zaapelował do służb. „Testujcie każdego z podejrzeniem koronawirusa”

– Mamy prosty przekaz dla wszystkich państw: testujcie, testujcie, testujcie. Testujcie każdy przypadek podejrzenia koronawirusa. Jeśli wynik okaże się pozytywny, odizolujcie tę osobę i znajdźcie ludzi, którzy mieli z nią bliski kontakt przez ostatnie dwa dni – powiedział na konferencji prasowej dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Szef WHO podkreślił również, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania infekcjom i ratowania tym samym życia jest „zerwanie łańcuchów przenoszenia” . – Aby to zrobić, musimy przetestować i odizolować – dodał.

Tedros zaznaczył, że „nie można walczyć z ogniem mając zasłonięte oczy” . – Nie możemy powstrzymać tej pandemii jeśli nie wiemy, kto jest zarażony – dodał informując zarazem, że każdego dnia powstają nowe testy. – WHO wysłała prawie 1,5 miliona testów do 120 krajów. Współpracujemy z firmami aby zwiększać dostępność testów dla najbardziej potrzebujących – dodał. Szef WHO zaapelował także o izolowanie wszystkich pacjentów z potwierdzeniem koronawirusa – nawet tych, u których występują łagodne objawy choroby.

O czym jeszcze mówił szef WHO?

Tedros wyraził również zaniepokojenie faktem, że koronawirus dotrze do krajów o niskich dochodach – obecnie COVID-19 odnotowywany jest w co najmniej połowie państw afrykańskich. Dyrektor generalny zaznaczył, że koronawirus może mieć silny wpływ na populację ze względu na wysokie rozpowszechnienie wirusa HIV oraz niedożywienie wśród dzieci. – Dlatego wzywamy każdy kraj oraz każdego człowieka do robienia wszystkiego co mogą, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa – zaapelował.

Szef WHO zwrócił również uwagę na szerzącą się epidemię w Europie. – W ubiegłym tygodniu widzieliśmy szybką eskalację przypadków COVID-19. Więcej przypadków zakażenia i zgonów niż w Chinach odnotowuje się obecnie w pozostałych państwach świata – podkreślił. Dodał, że wciąż kluczowe jest wprowadzanie takich rozwiązań jak zamykanie szkół czy odwoływanie imprez masowych. Przypomniał także o podstawowych środkach ostrożności, wśród których wymienił częste mycie rąk oraz przysłanianie twarzy łokciem wówczas, gdy kaszlemy.

Tedros wyjaśnił, jak powinna wyglądać kwarantanna domowa, której podlegają pacjenci z łagodniejszymi objawami COVID-19. – Opiekowanie się zainfekowanymi ludźmi w domu może być ryzykowne dla innych domowników, więc kluczowe jest, by opiekunowie kierowali się wytycznymi WHO – wyjaśnił podkreślając, że zarówno chory, jak i osoba opiekująca się nim, powinni nosić w domu maski oraz spać w osobnych pomieszczeniach. Taką opiekę powinna sprawować osoba o "dobrym stanie zdrowia" oraz nie uskarżająca się na inne schorzenia.

Czytaj także:

Najnowsze dane z Włoch. W ciągu doby zmarło 349 osób