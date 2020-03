„Jesteśmy na wojnie zdrowotnej”. Prezydent Francji ogłasza radykalne kroki

Prezydent Francji zaczął od podkreślenia, że jeszcze kilka dni temu kryzys wydawał się „odległy” , a teraz stał się „natychmiastowy” . Emmanuel Marcon bronił tym samym swojej decyzji o przeprowadzeniu w niedzielę wyborów lokalnych, podkreślając, że była ona konsultowana ze specjalistami w zakresie zdrowia publicznego. Kilku minut później poinformował, że druga tura się nie odbędzie. Macron za obecną sytuację zganił część Francuzów, którzy nie przestrzegali obostrzeń i dalej spotykali się z innymi ludźmi, co sprzyjało zarażaniu się.

Następnie prezydent ogłosił zamiany, które wejdą wkrótce w życie. Począwszy od wtorku o północy na okres 15 dni wszyscy mieszkańcy Francji proszeni są o pozostanie w domach. Francuzi mają zakaz wszelkiego „niekoniecznego” przemieszczania się. Osoby, które nie będą przestrzegać tych regulacji, będą karane. Do transportu chorych do szpitali wykorzystana zostanie armia Na potrzeby chorych przekształcony zostanie szpital wojskowy w Alzacji, w pobliżu granicy z Niemcami. Także inne wojskowe placówki medyczne w kraju zostaną zamienione w oddziały zakaźne.

Na okres 15 dni z możliwością przedłużenia zamknięte zostaną wszystkie granice kraju.

Prezydent Marcon ogłosił, że zamrożone zostają płatności rachunków z prąd, gaz i wodę, podobnie jak czynsze. Do francuskich przedsiębiorstw popłynie 300 mld euro, by powstrzymać je przed bankructwem. Zawieszona została także reforma systemu emerytalnego, która wywołała we Francji ogromne protesty.

