Koronawirus dotarł do Albanii. Polska pisarka: Nie mamy nad tym wszystkim kontroli

„Od dziś w Tiranie nie mamy prawa wyjść z domu po godzinie 18:00. Na mieście zabronione jest także przysiadanie, obsiadywanie ławek, wysiadywanie schodów. Do 18:00 przejść można, ale siedzieć – nie. W parku też usiąść nie można, choćby dlatego, że park zamknięty, a siedzenie stało się złe i niebezpieczne” – napisała Małgorzata Rejmer na Facebooku. W dalszej części wpisu pisarka zwróciła uwagę na opinię jednego z doktorów, który twierdzi, że liczba potwierdzonych zachorowań w kraju nie odzwierciedla rzeczywistej skali problemu. „W Albanii na 51 przypadków czworo to lekarze lub pielęgniarki, ale jeden z czołowych doktorów już ogłosił, żeby statystyki zachorowań traktować umownie, bo brakuje testów, a te 51 przypadków to tak naprawdę 500. Teraz liczy się tylko to, żeby przypadki zachorowań rozciągały się w czasie, żeby jak najwięcej osób mogło dostać odpowiednią opiekę. Żeby jak najwięcej osób przeżyło” – opisała.

„Trzeba pogodzić się z tym, jak jest”

Małgorzata Rejmer zaznaczyła, że „nie ma sensu się wściekać ani złorzeczyć, ani wątpić”. „Trzeba pogodzić się z tym, jak jest. Trzeba oszczędzać energię, bo chyba już wszyscy czujemy, że epidemia nie skończy się w ciągu dwóch tygodni. Będziemy mieć szczęście, jeśli skończy się za dwa miesiące. Musimy być silni, być może bardziej psychicznie niż fizycznie” – przekonywała. „Abstrakcyjne szacunki epidemiologów, że zachoruje 60-80 procent populacji, stają się coraz bardziej realne, ale nie ma to takiego znaczenia jak pytanie, ile procent ludzi będzie potrzebowało pomocy medycznej, i czy ją dostanie w odpowiednim momencie” – analizowała w dalszej części opublikowanego w mediach społecznościowych postu.

Pisarka przekonywała, że potrzeba nam wszystkim „bardzo dużo energii na kolejne tygodnie”. Przypomniała również, z jakimi problemami Albania zmagała się w przeszłości. „Nie mamy nad tym wszystkim kontroli. Brakuje nam wiedzy, ale nie może nam zabraknąć dobrej woli i cierpliwości. Przeżyjemy koronawirusa, ale musimy jeszcze przeżyć kwarantannę. Dobrowolne uwięzienie. Wyobraźnia pracuje: kiedyś Albania cała była więzieniem, cała chorowała na wirusa totalitaryzmu, i każdy mógł umrzeć. To, co dzieje się teraz, to przecież tylko igraszka, zaledwie niepokój: nie mogę wyjść do parku. Nie mogę nigdzie usiąść. Tylko tyle, przez chwilę, aż tyle” – opisała.

