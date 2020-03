Włochy. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 2,5 tysiąca

Od wczoraj zdiagnozowano 2 989 nowych zachorowań na COVID-19, przez co całkowity bilans zakażonych we Włoszech wzrósł do 31 506 osób. Wyleczonych zostało 2 941 pacjentów, zmarło już 2503.

Hospitalizowanych obecnie jest 12 894 pacjentów, a 11 108 chorych przebywa w warunkach izolacji domowej. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2 060 pacjentów. Liczba ta wzrosła od wczoraj o 209 osób.

Największa liczba chorych w ciężkim stanie znajduje się w Lombardii – 809. Tam odnotowano też najwięcej zakażeń - 16 220, a tylko w ciągu ostatniej doby 1 200 nowych. Trudna sytuacja jest też w prowincji Bergamo, gdzie od początku epidemii zachorowało 3 993 osób i w Mediolanie - 2 327.

