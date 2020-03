Ponad 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem we Włoszech. Zmarło 475 kolejnych osób

Najnowsze dane wskazują, że we Włoszech odnotowano już 35 713 przypadków koronawirusa. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano kolejne 4 207 osób. Tamtejsze służby poinformowały również o 475 kolejnych przypadkach śmiertelnych, przez co ogólna liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła do 2 978.

Agencja Reutera podaje, że dane z ostatniej doby wskazują na wzrost liczby ofiar o 19 proc., co stanowi największy dzienny skok liczbowy od momentu, kiedy w lutym odnotowano pierwsze przypadki koronawirusa we Włoszech. Są też dobre wieści – Agencja Ochrony Ludności poinformowała, że wyzdrowiało już 4025 pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19. Na oddziałach intensywnej opieki medycznej przebywa obecnie 2257 osób.

Niepokojąca sytuacja w Iranie

Dramatyczne informacje przekazały także służby z Iranu. W ciągu ostatniej doby na terenie tego kraju zmarło 147 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem. Jest to największy dzienny wzrost śmiertelnej statystyki od momentu, kiedy ogłoszono pierwszy przypadek COVID-19, czyli od połowy lutego. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 1135 osób. Dramatycznie wygląda także sytuacja jeśli chodzi o same zakażenia – do tej pory zdiagnozowano ich 17 681 – podaje agencja AP.

