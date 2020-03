Bono śpiewa dla Włochów walczących z koronawirusem. „Dla lekarzy, pielęgniarek”

„Dla Włochów, którzy to zainspirowali... dla Irlandczyków... dla każdego, kto obchodzi dziś dzień Świętego Patryka i wciąż śpiewa. Dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunów na pierwszej linii” – napisał na Facebooku Bono. Wokalista legendarnej grupy U2 zaśpiewał piosenkę „Let Your Love Be Known".

Włosi koncertują na balkonach

Z upływem kolejnych dni wciąż niepokojące informacje docierają z Włoch, które poza Chinami są państwem z największą liczbą przypadków zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 4 tys. nowych przypadków, a 475 pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19 zmarło.

Jednak Włosi nie tracą ducha i zmuszeni do kwarantanny urządzają koncerty na balkonach. Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują, że mieszkańcy tego kraju nawet zamknięci w domach, w obliczu kryzysu, nie tracą wyjątkowego poczucia wspólnoty. Wspólne wykonywanie hymnu, patriotyczne pieśni, domowe koncerty z balkonów. Przykłady podobnych zachowań w objętych kwarantanną regionach Włoch od pewnego czasu podbijają media społecznościowe.

