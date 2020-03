Tragiczne wieści z Włoch. Liczba zgonów z powodu koronawirusa wyższa niż w Chinach

We Włoszech liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 3 405, przewyższając tym samym Chiny, gdzie na COVID-19 do 18 marca według WHO zmarło 3 224 osób.

Od początku epidemii zostało we Włoszech zakażonych zostało 41 035 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 4 480 nowych przypadków koronawriusa, co stanowi rekordową dlatego kraju ilość. Z powodu SARS-CoV-2 we Włoszech zmarło już 3 405 osób. Od wczoraj ten bilans wzrósł o 427 osoby. Tym samym śmiertelność z powodu COVID-19 we Włoszech przekroczyła tę w Chinach. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Państwie Środka do 18 marca z powodu nowego koronawirusa zmarły 3 224 osoby, we Włoszech, według danych tamtejszych władz – 3 405. Z ogólnej liczby 33 190 pacjentów zakażonych obecnie koronawirusem, 15 757 jest hospitalizowanych z objawami, a 14 935 to pacjenci przebywający w izolacji w domu. Na oddziałach intensywnej terapii znajduje się 2 498 pacjentów, o 241 więcej niż wczoraj. Ponad 1000 osób wymagających specjalistycznej opieki medycznej jest hospitalizowanych w Lombardii. Czytaj także:

