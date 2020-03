„Desperacko potrzebujemy pielęgniarek i lekarzy”. Dyrektor włoskiego szpitala apeluje o pomoc i datki

– Nasza załoga: lekarze i pielęgniarki pracują dniem i nocą, niezliczoną liczbę godzin, by stawić czoła tej niemożliwej sytuacji – mówi Fagiuoli w nagraniu zamieszczonym na facebookowej stronie szpitala. – Nie wiemy jak długo potrwa ta pandemia. Mam dwie wiadomości. Pierwsza do ludności: proszę zostańcie w domach. Druga do każdego, kto chce nam pomóc. Organizacja pozarządowa Cesvi pomaga nam prowadzić zbiórkę na portalu Gofundme. Jeśli chcecie pomóc i jeśli jesteście pracownikami służby zdrowia, zapraszam was, dołączcie do nas by walczyć z koronawirusem – mówił Włoch.

Również gubernator Lombardii podkreślał, że potrzebni są zwłaszcza lekarze. Ujawnił, że liczył na pomoc emerytowanych specjalistów, a także stażystów. W ciągu kilku dni nie otrzymał jednak żadnych odpowiedzi. – Nasi lekarze i pielęgniarki wykonują wspaniałą robotę. Martwię się o nich i obawiam się, że prędzej czy później oni też mogą poddać się fizycznie i psychicznie, a jeśli oni się poddadzą, to będzie to katastrofa – mówił. Jak podkreślano w komunikacie agencji Ansa, w ostatnich dniach w Lombardii na COVID-15 zmarło kolejnych 5 lekarzy, co razem daje liczbę 13 medyków zabitych przez tam pandemię.

