Co 10 minut w Iranie ktoś umiera z powodu koronawirusa. Rzecznik ministerstwa zdrowia apeluje do obywateli

Najnowszy oficjalny raport z Iranu mówi o 149 nowych ofiarach śmiertelnych i 1046 nowych przypadkach koronawirusa w tym kraju. Łącznie zakażonych ma być już 18 407 Irańczyków, a całkowita deklarowana liczba tamtejszych zgonów na COVID-19 to 1284. „Według najnowszych danych niemal co godzinę pięć osób w Iranie jest zakażanych COVID-19, a co 10 minut jedna osoba w konsekwencji koronawirusa traci życie. W obliczu tej informacji, podejmujcie świadome decyzje o podróżach, przejazdach, transporcie, zwiedzaniu” – pisał rzecznik irańskiego resortu zdrowia Kianush Jahanpur.

Światowa opinia publiczna wydaje się jednak nie dowierzać statystykom przedstawianym przez władze Iranu. Tylko w ostatnim czasie w mediach informowano o liście lekarzy z 12 krajów, którzy przekazali doniesienia irańskich kolegów o tuszowaniu rozmiarów pandemii w tym kraju. Pisano też o zdjęciach satelitarnych, mających ukazywać masowe groby tworzone w związku z licznymi zgonami na COVID-19.

