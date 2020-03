Polacy utknęli w hotelu na Cyprze. Wśród gości 30 przypadków koronawirusa

Turecko-cypryjskie media społecznościowe obiegło w nocy z czwartku na piątek wideo pokazujące turystów objętych kwarantanną w hotelu Salamis Bay Conti niedaleko Famagusty, którzy stoją na korytarzu hotelowym w bezładnej kolejce po jedzenie, papier toaletowy i ręczniki. „Czy tak powinna wyglądać kwarantanna? Za kilka dni w tym hotelu zamiast 30 zakażonych będziemy mieli 300” – brzmiał jeden z komentarzy pod filmem.

„Śniadania zostawiają na korytarzu”

Jedna z polskich turystek przebywających w hotelu powiedziała PAP, że dyskusja na temat zostawiania posiłków na korytarzu zamiast dostarczania ich do pokoi toczy się od początku kwarantanny. – Personel już kilka razy odmawiał przynoszenia nam posiłków pod drzwi, bo brakowało maseczek, rękawiczek i tym podobnych środków ochronny osobistej, a ci ludzie też się boją (zakażenia). My z kolei martwimy się o własne bezpieczeństwo. Ostatnio znowu rozdano personelowi środki ochronne, ale i tak nie ma standardowego podejścia do sprawy. Śniadania zostawiają nam na korytarzu, a obiady i kolacje przynoszą do drzwi – powiedziała Polka. Dodała, że razem z partnerem starają się nie wychodzić na korytarz, jeśli jest tam więcej ludzi. – Dbamy też o to, aby nie dotykać wieczka pudełek z jedzeniem, na którym może być przenoszony wirus – zaznaczyła

W hotelu, w którym znajduje się 517 pokoi, przebywa kilkaset osób. Objętych kwarantanną jest 724 cudzoziemców oraz 75 osób z personelu hotelowego. Oprócz Polaków znajdują się tam turyści z Niemiec, Anglii, Szwecji, Francji i Iranu.

Pierwszy przypadek koronawirusa na Cyprze Północnym potwierdzono u 65-letniej niemieckiej turystki, która przyjechała na wyspę 8 marca. Zaraz po tym zabrano ją do szpitala z charakterystycznymi dla koronawirusa objawami. Niemka była częścią 141-osobowej grupy turystów, którzy zatrzymali się w trzech hotelach, w tym Salamis Bay Conti. Wszystkie trzy obiekty są teraz objęte kwarantanną, która rozpoczęła się 10 marca i powinna się skończyć 22 marca o godzinie 15 (14 w Polsce).

Autor: Agnieszka Rakoczy

